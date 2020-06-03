شكرا لمتابعة خبر عن هيئة حقوق الإنسان تتصدى لمنشور ينتهك حقوق الأطفال بمواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تصدت هيئة حقوق الإنسان للمنشور المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، والذى ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر.

وأكد عواد بن صالح العواد، رئيس الهيئة، أنه أطلع على المنشور المتداول، مؤكدًا أنه ينتهك حقوق الأطفال ويعرضهم للخطر.

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الهيئة قامت باتخاذ تدابير سريعة ضد المحتوى المنشور بالتنسيق مع جهات الاختصاص.