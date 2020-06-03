شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أسباب ارتفاع حالات التعافي وقلة الوفيات في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري أمراض معدية، الدكتور عبد الإله المحيا، أسباب ارتفاع حالات التعافي وقلة الوفيات في المملكة.

وأوضح الدكتور عبد الإله المحيا، في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" أن الأسباب وراء ذلك كثيرة ومنها تغيير البروتوكولات التي تستخدمها وزارة الصحة في تحديد تعريف التعافي، وذلك بالاستناد على أحدث الأبحاث الطبية الصادرة من حول العالم.

وقال استشاري الأمراض المعدية، أن هذا يدل على استعداد النظام الصحي في المملكة على استيعاب أعداد أكبر في الفترة المقبلة إذا حدث ذلك؛ فيما عدد حالات الوفيات والحالات الحرجة في المملكة مطمئن إلى حد كبير.