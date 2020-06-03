شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محمد الكمعان يروي تأسيسه لمتحف "سلاح الدولة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث محمد الكمعان إن فكرة تأسيس متحف " سلاح الدولة "، الذي أسسه وقام بجمع مقتنياته في عام 1418 هـ، حيث انطلق من الرياض وضواحيها ثم إلى الأحساء وبعدها نجران ثم الحجاز ثم حائل، ولم يُبقِ مدينة أو قرية في االمملكة إلا وبحث فيها عن الأسلحـة القديمة الموجودة فيها

وأضاف كمعان بأن والده كان أحد مرافقي الملك فيصل وكان يمتلك مجموعة من الأسلحـة القديمة، وكان هو سبب شغفه واهتمامه بالأسلحـة منذ الصغر، وكان يسأل والده كثيراً عن أنواع وأسماء الأسلحـة التي استخدمت في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة

وأوضح الباحث بأن المتحف يحتوي على أكثر من 500 قطعة سـلاح، منها قطع نادرة تحمل مسميات الفرسان، وأنواعها مختلفة ما بين بنادق ودروع وسيوف وتروس وحتى بيارق التوحيد