شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الزعاق»: اليوم أول أيام مربعانية القيظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال دكتور خالد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأن رياح الصيف هبت وبدأ الجو في التغير.

وقال الزعاق عبر حسابه "تويتر" بأن اليوم أول مربعانية الصيف وسميت بذلك لأن مدتها 40 يوم ، حيث نبدأ خلالها مشاهدة نجمة الثريا و كوكب الزهرة أو ما يسمى نجمة الصبح.

وأوضح ان هذه الفترة يشهد أطول نهار في السنة وأقل ليل أيضا، ويبدأ ري التمر.