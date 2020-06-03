شكرا لمتابعة خبر عن "العمل" تحذر الممتنعين عن توظيف المواطنين بنشاط مواد البناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نفذت وزارة العمل ممثلة في لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران حملة تفتيشية على محلات نشاط مواد البناء لمتابعة قرار التوطين وحصر الوظائف المقصورة على المواطنين .

ومن خلال زيارة 42 محل أكدت الحملة أن هناك 12 فرصة عمل سيتم شغلها بالمواطنين ، وتبين وجود 107 موظف سعودي و5موظفات سعوديات ، فيما كان عدد الوافدين بالنشاط 103 وافد من جنسيات مختلفة .

من جانبهأ أكد مدير فرع الوزارة ورئيس لجنة التوطين بالمنطقة أن المحلات الممتنعة عن توظيف السعوديين ستواجه العقوبات النظامية .