شكرا لمتابعة خبر عن "العمل" تحذر الممتنعين عن توظيف المواطنين بنشاط مواد البناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):نفذت وزارة العمل ممثلة في لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران حملة تفتيشية على محلات نشاط مواد البناء لمتابعة قرار التوطين وحصر الوظائف المقصورة على المواطنين .
ومن خلال زيارة 42 محل أكدت الحملة أن هناك 12 فرصة عمل سيتم شغلها بالمواطنين ، وتبين وجود 107 موظف سعودي و5موظفات سعوديات ، فيما كان عدد الوافدين بالنشاط 103 وافد من جنسيات مختلفة .
من جانبهأ أكد مدير فرع الوزارة ورئيس لجنة التوطين بالمنطقة أن المحلات الممتنعة عن توظيف السعوديين ستواجه العقوبات النظامية .
كانت هذه تفاصيل خبر "العمل" تحذر الممتنعين عن توظيف المواطنين بنشاط مواد البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.