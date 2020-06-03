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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأجهزة الأمنية بجدة تلاحق المخالفين لارتداء الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):عملت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرّمة، مساء أمس الثلاثاء، على تطبيق لائحة الحد من التجمعات وتطبيق مخالفة الإجراءات الاحترازية.
ولاحقت الأجهزة الأمنية، المخالفين بعدم لبس الكمامة ميدانياً في عددٍ من أحياء محافظة جدة؛ حيث تم تحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمامة بعد رصدهم.
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