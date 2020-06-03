شكرا لمتابعة خبر عن 5 أسباب تعطل تطبيق "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة لإستخراج التصاريح في أوقات منع التجول وتقديم الخدمات للحد من انتشار العدوى ، أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى تعليق الإستفادة منه ، وذلك على النحو التالي : كشف تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة لإستخراج التصاريح في أوقات منع التجول وتقديم الخدمات للحد من انتشار العدوى ، أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى تعليق الإستفادة منه ، وذلك على النحو التالي : 1-أن تكون خدمة تحديد الموقع gps معطلة. 2- عدم تحديد مكان السكن بدقة Advertisements 3- عدم تحديث نظام IOS & Android الجديد 4- عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع أو اتصال VPN مفعل . 5- عدم تحديث التطبيق .

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