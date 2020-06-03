شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في مومباي تحذر من إعصار «نيسارغا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيودلهي (صدى):

ناشدت قنصلية المملكة في مومباي، المواطنين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، اليوم الأربعاء، بضرورة توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها.

وأكدت قنصلية المملكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، على ضرورة البقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.