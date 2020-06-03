قنصلية السعودية بمومباي لرعايا المملكة: احذروا إعصار «نيسارغا»

طالبت القنصلية السعودية في مدينة مومباي الهندية، المواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، بتوخّي الحيطة والحذر نتيجة اقتراب إعصار نيسارغا من سواحلها.

ونشرت القنصلية تغريدة على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، طالبت فيها بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية، والتواصل بجوال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.

وكتب الحساب الرسمي للقنصلية رقم جوال شؤون السعوديين: (00919892019444).

ويهدد إعصار قادم من بحر العرب مدينة بومباي الهندية، بحمل رياح شديدة وفيضانات إلى منطقة تعاني بالفعل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وتتراوح سرعة إعصار «نيسارغا» بسرعة رياح تتراوح من 119 إلى 165 كيلومترًا في الساعة، وهو رابع أقوى فئة على المقياس المحلي.

وبحسب توقّعات الأرصاد الجوية سيضرب الإعصار «نيسارغا» بعد ظهر اليوم الأربعاء، السواحل الغربية قرب بومباي، المدينة الساحلية التي يقطنها 18.4 مليون نسمة.

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