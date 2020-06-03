تنبيهات «الأرصاد»: أمطار على نجران والباحة.. وأتربة في أجواء تبوك

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

كما نبهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد أيضًا، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع، بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية، وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، وعسير)، فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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