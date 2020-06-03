مدير صحة الجوف بعد مباشرته عمله الجديد: مواجهة كورونا أولوية

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي: نركز في الفترة الحالية على مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع جميع القطاعات في ظل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله من جهود كبيرة للخروج من هذه الجائحة، ولفت إلى أن جميع قطاعات صحة الجوف تعمل في كوكبة واحدة وتبذل قصارى جهودها لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها، وقال إننا نولي اهتمامًا بالغًا في عملية نشر الوعي الصحي للخروج من هذه المرحلة، وقد أطلقنا مؤخرًا حملة توعية صحية «لنعود بحذر» تسعى لنشر ثقافة الوعي الصحي لحذر المجتمع في المرحلة الحالية التي يتم فيها العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية، وستشمل الحملة قطاعات الصحة والميادين العامة بالمنطقة والأسواق ومواقع التجمعات، إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إنه سيعمل ومنسوبو صحة المنطقة على مواصلة الإنجازات والتطوير في القطاع الصحي بتوجيهات ودعم من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، ورفع شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ثقته بتكليفه مديرًا عامًا لصحة الجوف، سائلاً الله العلي القدير التوفيق والسداد بتحقيق التطلعات وخدمة أهالي منطقة الجوف.

وبين أنه يتم عودة مجموعة من الخدمات الصحية التي أوقفت احترازيًا خلال الفترة الماضية من عمل العيادات الخارجية وأقسام العلاج الطبيعي والعمليات الباردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال هذه الفترة، ودعا الجميع في الفترة الحالية للالتزام بالتعليمات واتخاذ الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن تعاون الجميع هو الطريق نحو القضاء على هذه الجائحة بإذن الله.

وأكد مدير صحة الجوف أن منطقة الجوف تحظى ببنية تحتية مميزة وطواقم عمل على كفاءة عالية، قادرة على تحقيق تطلعات أمير المنطقة ونائبه وأهالي منطقة الجوف، وسنواصل العمل جاهدين على تطوير القطاع ورفع رقعة الخدمات المقدمة بأعلى المستويات بدعم وزارة الصحة، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.