شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 69 مُنشأة وتطهر 1061 موقعاً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية والتوعوية على كافة المنشآت التجارية، والتي يأتي من ضمنها الأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، و رفع المستوى التوعوي لجميع القطاعات بالمنطقة، وكانت الأمانة قد وضعت - بحسب ما أقرّته وزارة الشؤون البلدية والقروية - بروتوكولاتٍ بلدية أشارت إليها في وقتٍ سابق على اشتراطات مزاولة أنشطتهم التجارية وممارستها وفق ضوابط وأنظمة يُعمَل بها.

وإثر تكثيف الجولات ازداد عدد الجولات الرقابية الصحية التي يُعمَل بها بشكل يومي حيث بلغت يوم أمس الثلاثاء العاشر من شوال 776 جولة رقابية، أسفرَ عنها إغلاق 69 مُنشأة ضمن فئة الأسواق والمراكز التجارية، وتم إغلاقها وفق البروتوكولات البلدية التي تم الإشارة لها مُسبقاً، كما تم قيد 27 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية، و 26 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول، بالإضافة إلى تحرير 2 مخالفة للتكدس في مساكن العمالة.

فيما تم تكليف 9528 من الكوادر البشرية للنظافة، و 476 من الموارد البشرية بالإصحاح البيئي، وعلى إثرهم تم رفع 8219 طن من النفايات، وإزالة 4588 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بالإضافة إلى غسل وتعقين وتطهير 1061 موقعاً، باستخدام 196720 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.