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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أكثر من 2.4 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6770 طالبًا وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهر رمضان لعام 1441هـ.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 12:44 PM
عبر نظام التحويل السريع لنحو 6770 مستفيدًا من برنامج الإعانات والمكافآت
أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أكثر من 2.4 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6770 طالبًا وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهر رمضان لعام 1441هـ.
، لشهر رمضان.. "تعليم الجوف" تودع 2.4 مليون ريال في حسابات الطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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