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كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من جهودها لخدمة المستفيدين عن بُعد من خلال الوسائط المخصصة لذلك.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد؛ مثمنًا تجاوب المستفيدين وتفاعلهم مع قنوات ووسائط الخدمة.
من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد أحمد عائض آل مفرح، أنه لا حاجة لحضور المستفيدين إلى مقر الإدارة، ويمكن خدمتهم عن بُعد من خلال بوابة تواصل الإلكترونية: https://tawasul.moe.gov.sa
والهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد
920004294؛ لافتًا إلى أن فِرَق العمل في قطاعي البنين والبنات تتابع الطلبات والشكاوى والاستفسارات، وتتواصل مع الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم التغذية الراجعة للمستفيدين في وقت وجيز وبجودة عالية وفقًا للأنظمة والتعليمات.
الإدارة العامة للتعليم منطقة عسير
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 12:32 PM
بهدف تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الحضور للمقرعن بُعد.. تعليم عسير يقدم خدماته للمستفيدين عبر بوابة "تواصل"
كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من جهودها لخدمة المستفيدين عن بُعد من خلال الوسائط المخصصة لذلك.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد؛ مثمنًا تجاوب المستفيدين وتفاعلهم مع قنوات ووسائط الخدمة.
من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد أحمد عائض آل مفرح، أنه لا حاجة لحضور المستفيدين إلى مقر الإدارة، ويمكن خدمتهم عن بُعد من خلال بوابة تواصل الإلكترونية: https://tawasul.moe.gov.sa
والهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد
920004294؛ لافتًا إلى أن فِرَق العمل في قطاعي البنين والبنات تتابع الطلبات والشكاوى والاستفسارات، وتتواصل مع الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم التغذية الراجعة للمستفيدين في وقت وجيز وبجودة عالية وفقًا للأنظمة والتعليمات.
، عن بُعد.. تعليم عسير يقدم خدماته للمستفيدين عبر بوابة "تواصل" ،
المصدر : الخليج 365
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