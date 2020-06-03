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أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمستفيدين من خدماتها، خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني، في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الجهات المعنية.
وأكّدت الهيئة أن هذا الخدمة تتيح للمستفيد تحديد الخدمة التي يرغب في الحصول عليها بشكل واضح، وتسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها الهيئة لمراجعيها، كما أنها تقلل الوقت المستغرق في خدمة المستفيدين من خلال تنظيم وقت استقبالهم.
وأوضحت هيئة المواصفات أنه يمكن للمستفيدين حجز موعد لعدد من الخدمات من بينها فحص المركبات المستوردة، ومعايرة الأجهزة، وكذلك خدمة اختبار العيّنات في مختبرات الهيئة.
ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها إلى التواصل معها من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال بالرقم 920009085.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 12:21 PM
في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازيةهيئة المواصفات تتيح خدمة حجز المواعيد إلكترونياً للمستفيدين
أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمستفيدين من خدماتها، خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني، في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الجهات المعنية.
وأكّدت الهيئة أن هذا الخدمة تتيح للمستفيد تحديد الخدمة التي يرغب في الحصول عليها بشكل واضح، وتسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها الهيئة لمراجعيها، كما أنها تقلل الوقت المستغرق في خدمة المستفيدين من خلال تنظيم وقت استقبالهم.
وأوضحت هيئة المواصفات أنه يمكن للمستفيدين حجز موعد لعدد من الخدمات من بينها فحص المركبات المستوردة، ومعايرة الأجهزة، وكذلك خدمة اختبار العيّنات في مختبرات الهيئة.
ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها إلى التواصل معها من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال بالرقم 920009085.
، هيئة المواصفات تتيح خدمة حجز المواعيد إلكترونياً للمستفيدين ،
المصدر : الخليج 365
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