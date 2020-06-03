محمد بن مسعود - الدمام - مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405 قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405. ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.سنغافورة فيروس كورونا الجديد 03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 01:02 PM Advertisements مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405 سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405. ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس. الكلمات المفتاحية ، سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.