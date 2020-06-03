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سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405

قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس ؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.

ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.سنغافورة فيروس كورونا الجديد

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 01:02 PM

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مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405

سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.

ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.

الكلمات المفتاحية

، سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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