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أعلن وزير الصحة الكويتية الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 12:38 PM
ارتفع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 15750 حالةالكويت: شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا
أعلن وزير الصحة الكويتية الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
، الكويت: شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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