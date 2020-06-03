، إسبانيا تدرس السماح لجماهير كرة القدم بحضور المباريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا

أكد فرناندو سيمون منسق الطوارئ الصحية في إسبانيا، أن وزارة الصحة الإسبانية تدرس إمكانية السماح للجماهير بالعودة للملاعب عند استئناف موسم كرة القدم خلال وقت لاحق هذا الشهر، بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح سيمون أن المناطق التي دخلت المرحلة الثالثة من تخفيف القيود قد تسمح بإقامة مباريات في حضور الجماهير.

وتعود منافسات بطولة الدرجة الأولى الإسبانية 11 يونيو الجاري، تليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية.

وأكدت الرابطة الإسبانية في وقت سابق أن جميع المباريات ستُلعب دون جماهير لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.إسبانيا موسم كرة القدم