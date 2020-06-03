السعودية | ثقة بالاقتصاد السعودي .. الأجانب الأكثر شراء في الأسهم المحلية بـ 5.8 مليار ريال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ثقة بالاقتصاد السعودي .. الأجانب الأكثر شراء في الأسهم المحلية بـ 5.8 مليار ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:27 مساءً, 3 يونيو 2020 م
تصدر المستثمرون الأجانب المشتريات الصافية في الأسهم السعودية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري على الرغم من تفشي فيروس كورونا، ما يعكس ثقتهم بالاقتصاد السعودي وأن تأثر سوقه المالية ستكون أقل من نظيراتها حول العالم.
ووفقا لـ”الاقتصادية” جاء الأجانب الأكثر شراء بنحو 5.8 مليار ريال، تلاهم الشركات السعودية بنحو 5.2 مليار ريال، ثم صغار الأفراد السعوديين بمشتريات صافية بلغت 4.6 مليار ريال.
على الجانب الآخر، سجل باقي أنواع المستثمرين صافي بيع في الأسهم السعودية خلال الفترة ذاتها، بصدارة المستثمر الخليجي بنحو 3.2 مليار ريال، ثم الجهات الحكومية السعودية بصافي بيع بقيمة 3.1 مليار ريال.
خلفهم يأتي المستثمرون الأفراد المتخصصون السعوديون بنحو 2.9 مليار ريال، ثم كبار المستثمرين الأفراد السعوديين بنحو 2.2 مليار ريال، وكبار المستثمرين الأفراد السعوديين بنحو 2.2 مليار ريال، ومحافظ المؤسسات السعودية المدارة بنحو 1.2 مليار ريال، وأخيرا مبيعات صافية بنحو 275 مليون ريال نفذتها صناديق الاستثمار السعودية.
ويتوزع المستثمرون حسب النوع والجنسية في سوق الأسهم السعودية إلى ثلاث جنسيات “سعودي، وخليجي، وأجنبي”.
ويقسم المستثمر السعودي إلى أفراد ومؤسسات، يضم الأفراد “صغار المستثمرين الأفراد، كبار المستثمرين الأفراد، والمستثمرين الأفراد المتخصصين، ومحافظ الأفراد المدارة”، فيما تضم المؤسسات “الشركات، والصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية، ومحافظ المؤسسات المدارة).
ويقسم المستثمر الخليجي إلى “الأفراد، والمؤسسات، والمحافظ المدارة”، فيما يضم المستثمر الأجنبي “اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيين”.
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