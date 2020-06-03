شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في مومباي تحذر من إعصار «نيسارغا» والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت قنصلية المملكة في مومباي إنه إشارة للإعلان الصادر من حكومة ولاية ماهارشترا برفع حالة التأهب نتيجة لقرب وصول إعصار "نيسارغا" من سواحل الولاية، تهيب القنصلية العامة في مومباي جميع المواطنين المتواجدين في الولاية توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية. وفي حال الحاجة للمساعد يرجى الاتصال بجوال شؤون السعوديين على الرقم التالي: 00919892019444.

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