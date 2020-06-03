شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على نظام التكاليف القضائية والان نبدء بالتفاصيل

• الموافقة على تعديلات اتفاقية الطيران المدني الدولي

• مطالبة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتوجه إلى الخصخصة المتدرجة

• إنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية محلية للمناطق الرئيسية

• أهمية عودة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية برؤية جديدة تواكب 2030

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين رقم (50 / أ) ورقم (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944م)، كما وافق على نظام التكاليف القضائية

وطالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها، كما طالب الهيئة بوضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الاستراتيجية للأعوام القادمة، ضمن منظومة السياحة الوطنية بتكاملها مع مشاريع المنطقة الشمالية الغربية للأعوام القادمة ، وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص.

وطالب الهيئة الملكية لمحافظة العلا بوضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية او أهلية أو خاصة، وأيضاً طالب الهيئة الملكية لمحافظة العلا باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا واطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع.

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وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/ 1440هـ. وطالب عضو الشورى د. خالد العقيل بالنظر في تشكيل لجنة متخصصة ومستقلة يتم حثها بالتعجيل في تقييم وضع قطاع الكهرباء ، نظرًا لأن الوضع الحالي لقطاع الكهرباء يشكل استنزاف للموارد المالية وعائق أساسي لتطوير العديد من القطاعات، مع استمرار مسلسل تفاقم الشكاوي.

وطالبت عضو الشورى د. فاطمة القرني هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات ضرورة ملحة لإنصاف الأسر المستأجرة في شقق صغيرة التي تلزم بتقاسم دفع مبلغ الفاتورة الموحدة مع شقق أكبر أو أدوار كاملة في البناء نفسه. وطالب عضو الشورى د. اياس الهاجري هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتعزيز دورها التنظيمي الرقابي على شركة المياه ، كما طالب الهيئة بتكثيف جهودها في توعية المستهلكين بدور الهيئة التنظيمي لخدمات المياه.

طالبت عضو الشورى د. سامية بخاري بالإسراع في إصدار نظام المياه لتوفير الأداة النظامية لتحديد مهام ومسؤوليات وحقوق جميع الأطراف، كما أشارت إلى زيادة شكاوى المواطنين على شركة المياه الوطنية ومن ذلك ما يلاحظ بأن تعديل الأخطاء في فواتير المياه يستغرق أشهر. وشدد عضو الشورى د. حسين المالكي على أن تتابع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مع شركة الكهرباء في استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية واستبدال التوصيلات والمحولات لتقوية المولدات الكهربائية لتواكب التطور العمراني ومتابعة تنفيذ المشروعات مع المقاولين، وأشار عضو الشورى د. عبدالرحمن هيجان إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لديها نظام متطور جدًا لمعالجة الشكاوى فيما يتصل بشركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ولكن تبقى فواتير الكهرباء محل نقاش وخلاف ودراسة.

وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ. واقترحت عضوة الشورى د. نورة الشعبان على هيئة الإذاعة والتلفزيون التوجه إلى الخصخصة المتدرجة وتساءلت عن كيفية اختيار المتعاقدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من عدد الموظفين الرسميين. وأشاد عضو الشورى د. غازي بن زقر بالخطوات التي تقوم بها الهيئة في تطوير أداءها والذي يجب نقله من الاستثنائية إلى الشمولية، ونوه بالمهنية العالية لمنسوبي الهيئة، مطالبًا بالمحافظة على نجاحاتها، وإيجاد الآليات لدعمها وتعميمها، وللارتقاء بأدائها، والعمل على معالجة حالات التفاوت والثغرات

ويرى عضو الشورى د. عبدالعزيز المتحمي : هيئة الإذاعة والتلفزيون بحاجة ماسة لتنمية مواردها وتحقيق أهداف الرؤية وذلك من خلال إنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية محلية للمناطق الرئيسية، مما يسهم في رفع التنافسية الإعلامية وارتفاع نسبة المشاهدة والاستماع للتلفزيون والإذاعة محليًا .

أكد عضو الشورى م. نبيه البراهيم أهمية عودة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية برؤية جديدة تواكب رؤية المملكة 2030، وتحاكي ما تكون عليه الفضائيات المتميزة المرموقة بلغة رصينة، ينطق بها مذيعون وإعلاميون متمكنون مهنيًا، لتُسهم في نقل رسالة الوطن والدفاع عن قضاياه.

ورأى عضو الشورى د. مساعد الفريان أن هيئة الإذاعة والتلفزيون يجب أن تعمل من خلال مواردها لحل مشكلاتها، مطالبًا بإعادة بث القناة الاقتصادية نظرًا لأهميتها تزامنًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، كما لاحظ أن معظم مكاتب الهيئة خارج المملكة يعمل بها غير سعوديين. ورأى عضو الشورى د. ناصر الموسى مناسبة عقد هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد من الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات وبيوت الخبرة المتخصصة وذلك بغرض تدريب منسوبي ومنسوبات الهيئة في المجالات التقنية والفنية. طالب عضو الشورى د. عبدالله المنيف بدراسة دمج هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الاعلام المرئي والمسموع في هيئة واحدة.