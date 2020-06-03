شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : خزان "صافر" العائم في الحديدة مهدد بالانفجار والان نبدء بالتفاصيل

- المملكة حرصت على استضافة مؤتمر المانحين لليمن الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم

حذر وزير الخارجية صحاب السمو الأمير فيصل بن فرحان، من خطورة خزان النفط العائم "صافر"، مشيرًا إلى أنه يمكن أن ينفجر في أي وقت.

وأضاف سموه في تصريحات نشرتها سبوتنيك : "نُناشد المجتمع الدولي لممارسة الضغوط كافة على الميليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر)". مضيفًا: "هذا الخزان يوجد به أكثر من مليون برميل نفط وهو مهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015".

Advertisements

وتابع: "حرصت المملكة على استضافة مؤتمر المانحين لليمن الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال سموه: "الشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية؛ بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية".

وأبدى "تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهّدات مالية لسدّ الاحتياجات الإنسانية هناك.

ونظمت المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، مؤتمرًا المانحين لليمن، وذلك للحصول على التمويل اللازم لاستمرار البرامج الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.