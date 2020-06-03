شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : مباشرة تسريب زيت بالقرب من محطة الشعيبة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة الأرصاد أن المختصون في إدارة الاستجابة للحوادث البيئية البحرية بالهيئة يباشرون بلاغ تسرب زيت مجهول المصدر بالقرب محطة الشعيبة جنوب (مركز السوداء). ويجري حاليا عمليات التنظيف عن طريق فريق مكافحة الثلوث من شركة الكهرباء بالشعيبة، تحت إشراف الهيئة حيث بلغت نسبة الانجاز ٧٠ % من حجم التلوث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد : مباشرة تسريب زيت بالقرب من محطة الشعيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.