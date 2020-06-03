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الأحوال تستقبل المستفيدين من يوم 15 شوال بشرط
للخدمات المتاحة في نظام المواعيد فقط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الأحوال المدنية أن استقبال المستفيدين سيكون من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/١٥ هـ فقط للخدمات المتاحة في نظام المواعيد، مشددةً على ضرورة إحضار الموعد عند الحضور إلى الفرع.
جاء ذلك ردًا من الأحوال عبر العناية بالعملاء على موقع تويتر، بشأن استفسارات بخصوص خدمات تغيير الاسم في البطاقة وخدمات أخرى.
في سياق آخر، أكدت وكالة الأحوال المدنية، أنه بالإمكان الاستفادة من عددٍ من خدماتها إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارات فروعها وذلك عبر منصة أبشر.
وقالت الأحوال: إن أبشر سهلت العديد من الخدمات للقطاعات الحكومية أو الخاصة؛ لأنها منصة تقنية تعمل على تحويل الأحلام إلى حقيقة وخدمات على أرض الواقع تختصر الوقت والجهد والحد من استخدام الورق.
وساعدت أبشر في توفير العديد من الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن تسجيل واقعتي الولادة والوفاة بالتعاون مع وزارة الصحة، ومع وزارة العدل يمكن تسجيل الزواج والطلاق، أما مع وزارة الموارد البشرية والتأمينات فيمكن تعديل المهن.
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