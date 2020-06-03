استدعاء 2,586 سيارة نيسان بسبب خلل خطير

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء استدعاء 2,586 مركبة نيسان من طراز (ماكسيما وباثفايندر) 2016- 2019، لخلل في نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر إنه في حال استمرار إضاءة ضوء تحذير نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) أكثر من 10 ثوانٍ بعد بدء تشغيل المحرك، فلابد من التوقف فورًا عن قيادة المركبة والاتصال بالشركة.

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وأكدت التجارة أن الشركة ستتكفل بنقل المركبة إلى أقرب مركز صيانة وإجراء الإصلاحات اللازمة لها وإعادتها للمستهلك مجانًا دون تحمل أي تكاليف.

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