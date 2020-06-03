- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم استدعاء 2,586 سيارة نيسان بسبب خلل خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استدعاء 2,586 سيارة نيسان بسبب خلل خطير
يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل مما قد يسبب حريقاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء استدعاء 2,586 مركبة نيسان من طراز (ماكسيما وباثفايندر) 2016- 2019، لخلل في نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.
وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر إنه في حال استمرار إضاءة ضوء تحذير نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) أكثر من 10 ثوانٍ بعد بدء تشغيل المحرك، فلابد من التوقف فورًا عن قيادة المركبة والاتصال بالشركة.
وأكدت التجارة أن الشركة ستتكفل بنقل المركبة إلى أقرب مركز صيانة وإجراء الإصلاحات اللازمة لها وإعادتها للمستهلك مجانًا دون تحمل أي تكاليف.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 2,586 سيارة نيسان بسبب خلل خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.