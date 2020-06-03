الشطي يحلل.. لماذا ارتفع برنت فوق مستوى 40 دولارًا؟

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء 1.6% لخام برنت الذي صعد فوق مستوى 40 دولارًا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، كما صعد الخام الأميركي 2.6% إلى 37.7 دولار للبرميل مع اقتراب موعد اجتماع أوبك+ ومع رفع إجراءات العزل العام في عدد من دول العالم.

وقال الخبير النفطي، محمد الشطي، في تصريحات إلى قناة “العربية” إن تقديم موعد انعقاد اجتماع أوبك لعدة أيام، ربما يستهدف الاستفادة من الوقت لإعطاء فرصة لإصدار الأسعار والقدرة على إحداث تأثير إيجابي على أسعار النفط.

وأضاف الشطي أن نسب الالتزام باتفاق أوبك+ تظهر بحدود 75% بالإجمالي وهي نسبة جيدة بالظروف الحالية، بحدود خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميًا وهذا التزام جيد، ساهم بدفع الأسعار إلى مستويات 40 دولارًا.

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وكانت أسعار النفط صعدت أكثر من 3% أمس الثلاثاء بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات إنتاجية أثناء مؤتمر عبر الفيديو من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع ومع بدء دول وولايات أميركية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياس العالمي جلسة التداول السابقة مرتفعة 1.25 دولار، أو 3.3% لتسجل عند التسوية 39.57 دولار للبرميل.

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