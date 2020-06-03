محمد بن مسعود - الدمام - بعد رفع السلطات المحلية حالة التأهب بسواحل ولاية ماهارشترا أهابت القنصلية السعودية في مومباي، بالمواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها. وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.القنصلية السعودية في مومباي إعصار نيسارغا 03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 11:55 AM بعد رفع السلطات المحلية حالة التأهب بسواحل ولاية ماهارشترا Advertisements القنصلية السعودية في مومباي تطالب السعوديين بالحذر مع اقتراب إعصار نيسارغا القنصلية السعودية في مومباي تطالب السعوديين بالحذر مع اقتراب إعصار نيسارغا أهابت القنصلية السعودية في مومباي، بالمواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها. وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة. الكلمات المفتاحية ، القنصلية السعودية في مومباي تطالب السعوديين بالحذر مع اقتراب إعصار نيسارغا ،

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