، "أمانة الباحة" تكثّف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير بالشوارع والميادين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس " كورونا

كثّفت أمانة منطقة الباحة أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفّذت الأمانة حملة ميدانية في المنطقة لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزًا للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبيّنت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في جميع الأوقات؛ لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية؛ حيث جهّزت الأمانة لهذا الغرض عددًا من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع، مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية؛ وذلك بتعاون مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.أمانة منطقة الباحة