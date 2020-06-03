، إضافة إلى الجوامع المعتادة .. 29 مسجداً لأداء صلاة الجمعة مؤقتاً بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتخفيف الزحام تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة تبوك، المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً" إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة المقبل الثالث عشر من شهر شوال الجاري حتى إشعار آخر؛ وذلك لتخفيف الزحام عن الجوامع، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي؛ أن الصلاة ستكون في مدينة تبوك في كل من: مسجد مقعد السبيعي، ومسجد نوفل بن الحارث، ومسجد خبيب بن عدي (المخلفي) في حي المصيف، ومسجد الإمام الترمذي في حي الريان، ومسجد عقيل طراد العنزي، ومسجد عبدالعزيز طاهر البلوي في حي الرابية، ومسجد مالك بن دينار في حي قرطبة، ومسجد أنس بن النضر في حي السنابل، ومسجد الرضوان في حي القادسية، ومسجد زيد بن حارثة في حي الورود، ومسجد ضرار بن الأزور بحي النظيم، ومسجد إلياس بن معاوية بحي التويجري.

وأضاف، أنه ستقام في حي الروضة صلاة الجمعة في أربعة مساجد، هي: مسجد عمرو بن سلمة، ومسجد هلال بن أمية، ومسجد خالد بن زيد الأموي، ومسجد عبدالله بن مبارك، وفي حي النهضة ستقام في مسجد محمد بن علي بن أبي طالب، ومسجدَي عبدالله بن عباس ومحمد القحطاني في العليا، ومسجد سعيد بن جبير في الأخوياء، وفي حي المروج ستُقام في مسجدَي نورة اليوسف ومحمد غنام، وفي حي اليرموك مسجد يحيى غنام الحميد (البر) ومسجد اليرموك، وفي مسجدَي مجاهد بن جبير وعبدالكريم البلوي في حي المهرجان، ومسجد خالد بن الوليد في العزيزية، ومسجد الصالحين في البوادي، ومسجد حجيج العتيبي في حي الجزيرة.

ودعا السبيعي؛ جميع المصلين، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ، ولبس الكمامة الطبية، وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتعاون مع فرق التنظيم لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، سائلا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروهٍ في ظل قيادته الرشيدة.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبوك