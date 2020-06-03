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شكرا لمتابعة خبر عن 8 آلاف منشأة تجارية محظورة من ممارسة نشاطها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن وجود ٨,٧٨٧ منشأة تجارية محظورة من ممارسة نشاطها في العاصمة خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٨ شوال الجاري.
وأوضحت الأمانة، أنه تشمل المنشآت المحظورة: محلات الحلاقة، ومشاغل التزيين النسائي، والمراكز الرياضية، وصالات السينما، ومقاهي الشيشة والمعسل.
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