شكرا لمتابعة خبر عن 8 آلاف منشأة تجارية محظورة من ممارسة نشاطها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن وجود ٨,٧٨٧ منشأة تجارية محظورة من ممارسة نشاطها في العاصمة خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٨ شوال الجاري.

وأوضحت الأمانة، أنه تشمل المنشآت المحظورة: محلات الحلاقة، ومشاغل التزيين النسائي، والمراكز الرياضية، وصالات السينما، ومقاهي الشيشة والمعسل.