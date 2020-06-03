شكرا لمتابعة خبر عن تسرب زيت مجهول المصدر قرب محطة الشعيبة (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، أن المختصين في إدارة الاستجابة للحوادث البيئية البحرية بالهيئة باشروا بلاغًا عم تسرب زيت مجهول المصدر بالقرب محطة الشعيبة جنوب (مركز السوداء).

وأوضحت الهيئة، أنه يجري حاليا عمليات التنظيف عن طريق فريق مكافحة الثلوث من شركة الكهرباء بالشعيبة، تحت إشراف الهيئة حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧٠ % من حجم التلوث.