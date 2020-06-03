شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مصنع تديره عمالة مخالفة لتجهيز مواد مغشوشة لتلميع السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت بلدية محافظة بارق حملة تفتيشية على مركز جمعة ربيعة للكشف عن المخالفات والمصانع العشوائية . نفذت بلدية محافظة بارق حملة تفتيشية على مركز جمعة ربيعة للكشف عن المخالفات والمصانع العشوائية . وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع عشوائي تديره عمالة مخالفة داخل مبنى متهالك يقوم بتصنيع مواد سائلة لتلميع السيارات غير مطابقة للمواصفات . وتم إغلاق المصنع لإتخاذ الإجرات اللازمة حيال العمالة مع مصادرة المواد المضبوطة . Advertisements

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