شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إثبات الإستقلالية في «حساب الموطن» والعمر اللازم له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد حساب الموطن اليوم الأربعاء أنه يمكن اثبات الإستقلالية للمستفيد ابتداءً من عمر 18 عام . أكد حساب الموطن اليوم الأربعاء أنه يمكن اثبات الإستقلالية للمستفيد ابتداءً من عمر 18 عام . واشترط حساب المواطن إرفاق وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وهي إحدى الوثائق التالية : -عقد الإيجار الموحد . Advertisements - صك الملكية للسكن . - مشهد إثبات سكن جامعي . -المعاهد أو الكليات العسكرية . وفي حال عدم توفر المستند اللازم يُضاف الشخص كمستفيد تابع لرب الأسرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إثبات الإستقلالية في «حساب الموطن» والعمر اللازم له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.