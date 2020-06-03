اخبار السعوديه

استدعاء 2.586 مركبة نيسان لخلل خطير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء 2.586 مركبة نيسان لخلل خطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء استدعاء 2.586 مركبة نيسان "ماكسيما و باثفايندر" موديل 2016 ، و2019 .

وأكدت "التجارة" أن الإستدعاء لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل مما يزيد من احتمالية نشوب حريق لا سمح الله.

وشارت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المربة من خلال الرابط الإلكتروني من هنــــــــا.

Advertisements

ونبهت أنه إذا ظل ضوء التحذير مضاء لأكثر من 10 ثوان فإنه يجب إيقاف تشغيل لمربة والإتصال بالرقم المجاني لتتكفل الشركة بقل لمركبة وصيانتها مجاناً ، ويمكن لإتصال على "بترومين للسيارت " : 92003345.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 2.586 مركبة نيسان لخلل خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا