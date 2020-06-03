شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء 2.586 مركبة نيسان لخلل خطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء استدعاء 2.586 مركبة نيسان "ماكسيما و باثفايندر" موديل 2016 ، و2019 .

وأكدت "التجارة" أن الإستدعاء لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل مما يزيد من احتمالية نشوب حريق لا سمح الله.

وشارت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المربة من خلال الرابط الإلكتروني من هنــــــــا.

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ونبهت أنه إذا ظل ضوء التحذير مضاء لأكثر من 10 ثوان فإنه يجب إيقاف تشغيل لمربة والإتصال بالرقم المجاني لتتكفل الشركة بقل لمركبة وصيانتها مجاناً ، ويمكن لإتصال على "بترومين للسيارت " : 92003345.