شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .