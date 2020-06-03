شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الزعاق يكشف صفات موسم مربعانية القيظ الذي يبدأ اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن أمس الثلاثاء، كان آخر أيام موسم الكنة، الذي يسبق موسم مربعانية القيظ الذي بدأ اليوم الأربعاء، وسمي بذلك لأن مدته 40 يوماً.

وأوضح الزعاق أن الكويت، والأحساء، والخرج، يشهدون في هذا الموسم على أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، كما أنه يعد نهاية الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على كل مناطق المملكة.

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وأشار إلى أن المربعانية هي بداية الحر الفعلي النهاري، موضحا أن الأجواء الليلية لا تزال معتدلة، مبيناً أنه يمثل بداية غزارة الأمطار الخريفية على سلطنة عمان، وبداية موسم الغبيرة على جازان.

وأضاف أن القيظ 3 شهور بداية وشدة ونهاية، فالبداية من مربعانية القيظ وفيه يكون نجم الثريا، والثاني يسمى جمرة القيظ ويمتاز بشدة الحر، أما الثالث فتقل فيه شدة الحرارة.