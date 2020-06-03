شكرا لمتابعة خبر عن 4 خطوات للحصول على التعويض حال تضرر المركبة بسبب عيوب الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة النقل عن 4 خطوات يجب على الشخص اتباعها في حال تضرر مركبته بسبب عيوب في الطريق.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أولا إيقاف السيارة بموقع آمن بالقرب من موقع الحادث، مع ضمان عدم إعاقة حركة السير، والاتصال بالمرور أو بأمن الطرق للحصول على تقرير بالأضرار ومسبباتها.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتم توجيه التقرير من المرور أو أمن الطرق إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة، ليقوم فرع الوزارة بتوجيه المطالبة إلى المقاول المسؤول لمراجعة المرور لإنهاء المطالبة.