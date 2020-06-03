بالفيديو.. رئيس «سار» إجابة أسئلة ضرورية تسمح للمسافرين بركوب القطار

حدد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» بشار المالك، اشتراطات ركوب القطارات في ظلّ الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس «سار» خلال لقائه مع برنامج «كلنا مسؤول» على قناة «السعودية»، أن أي شخص لا يعطي الإجابات الكافية لمجموعة من الأسئلة تتعلق بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مخالطة مصاب أو السفر خارج المملكة خلال 14 يومًا ماضية، لن يسمح له بركوب القطار.

وأضاف رئيس «سار» أنه لن يسمح كذلك بالركوب إلا لمن تجاوز المراحل المتعددة من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس «سار» أن المطاعم بداخل القطارات مغلقة ولن يُسمح بتقديم الوجبات داخل المطعم، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة للراكب وهو في مقعده لتقليل حركة الركاب.

Advertisements

ومضى قائلًا: إن نوعية الأطعمة والمشروبات المُقَدَّمة تغيَّرت فلن يتم تسخين الوجبات وستكون مقتصرة على الأطعمة المغلفة والموضوعة في أوانٍ لن يعاد استخدامها.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة للمواطنين: 8 عادات يومية تهددكم بالإصابة بكورونا

«الصحة» تحدد 4 ضوابط لخروج كبار السن من المنازل