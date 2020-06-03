«توكلنا»: 4 خطوات للحصول على تصريح «مؤقت لسائق»

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، أن خطوات الحصول على تصريح «مؤقت لسائق»، تتمثل في الدخول على أيقونة التصاريح ثم اختيار «تصريح مؤقت لسائق» ثم إدخال البيانات المطلوبة، وأخيرًا الضغط على «طلب تصريح»، مشيرًا إلى أن طلب هذا النوع من التصاريح يشترط وجود تصريح عمل قائم لمن يريد سائقًا لتوصيله.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار من أحد المواطنين قال فيه: «من فضلكم، أنا سائق أبي أعرف طريقة الحصول على تصريح مؤقت».

وأجاب التطبيق عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» قائلًا: «عند الحاجة لتصريح (مؤقت لسائق)، يتطلب الدخول إلى أيقونة (التصاريح) في تطبيق توكلنا ثم اختيار (تصريح مؤقت لسائق) بعد ذلك كتابة البيانات المطلوبة للسائق، ثم الضغط على (طلب تصريح)؛ علمًا بأن طلب هذا النوع من التصاريح يشترط وجود تصريح عمل قائم لمن يريد سائقًا لتوصيله».

وتطبيق «توكلنا»، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق بيَّن التطبيق –عبر إنفوجراف نشره على حسابه بتويتر– أن اختيار مقر السكن بدقة عند التسجيل، يتيح للمواطن الاستفادة من كل خصائص ومزايا التطبيق.



ويتيح التطبيق منح التصاريح التالية:

– تصريح تموين داخل الحي: حيث يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي.

– تصريح تموين طارئ: ويمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى.

– تصريح عمل: ويصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق.

– تصريح مؤقت لسائق: وهو خاص بأصحاب تصاريح العمل.

– تصریح موعد طبي: ويصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق.

– تصريح رياضة المشي: وسيكون متاحًا في وقت لاحق، ويمنح تصريحًا لمدة ساعة واحدة في اليوم (داخل الحي).

– تصريح الحالات الإنسانية: وسيكون متاحًا في وقت لاحق، وهو للتنقل داخل وخارج المدن.

أما الخدمات التي يقدمها التطبيق، فتشمل التالي (وكلها ستكون متاحة في وقت لاحق):

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– العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية بدلًا من العزل في المحاجر الصحية.

– طلب سيارة إسعاف.

– عرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها.

– التحذير من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا.

– الكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة كورونا.

– الإبلاغ عن حالات کسر التجول.

– المساعد الافتراضي.

وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة.

وأشار التطبيق،إلى أنه لا يعطي «مخالفة آلية عند تجاوز المستخدم الوقت المسموح بالتطبيق (انتهاء مدة التصريح). ولصحتك وسلامة عائلتك ننصحك بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة؛ حتى لا تصاب بفيروس كورونا أو تكون سببًا في نقله إلى الغير، كما ننصحك الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية؛ كي لا تكون عُرضة للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية المختصة في نقاط التفتيش المتعددة والمتغيرة».

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