السعودية اليوم / روسيا تسجل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8536 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة

// انتهى //

11:03ت م

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موسكو 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 432 ألفًا و277 إصابة.وأوضح بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم أنه سجّل 178 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 5215 شخصًا.// انتهى //11:03ت م0049

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