

بكين 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

سجّلت الصين إصابة وافدة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية الصينية أن الإصابة الجديدة سُجلت في مقاطعة قوانغدونغ، فيما لم تُسجل أي وفاة جديدة من جراء الفيروس.

وكانت الصين قد سجّلت أمس، 83 ألف و21 إصابة مؤكد بالفيروس، من بينها 73 حالة لا تزال تخضع للعلاج، بينما تعافت 78 ألف و314 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 4634 حالة وفاة.

// انتهى //

10:59ت م

0048



بكين 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجّلت الصين إصابة وافدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات عدوى محلية بالفيروس.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية الصينية أن الإصابة الجديدة سُجلت في مقاطعة قوانغدونغ، فيما لم تُسجل أي وفاة جديدة من جراء الفيروس.وكانت الصين قد سجّلت أمس، 83 ألف و21 إصابة مؤكد بالفيروس، من بينها 73 حالة لا تزال تخضع للعلاج، بينما تعافت 78 ألف و314 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 4634 حالة وفاة.// انتهى //10:59ت م0048

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل إصابة وافدة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.