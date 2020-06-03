السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 483 إصابة بكورونا



كييف11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

سجلت أوكرانيا 483 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أنه، وفقًا للخريطة التفاعلية لنظام مراقبة وباء الفيروس التابع لمجلس الأمن القومي الأوكراني، سجّلت البلاد 10 الآف و440 حالة تعاف منها 362 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و735 حالة وفاة ، ثمانية منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

10:54ت م

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كييف11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت أوكرانيا 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و823 حالة.وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أنه، وفقًا للخريطة التفاعلية لنظام مراقبة وباء الفيروس التابع لمجلس الأمن القومي الأوكراني، سجّلت البلاد 10 الآف و440 حالة تعاف منها 362 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و735 حالة وفاة ، ثمانية منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //10:54ت م0047

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