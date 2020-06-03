السعودية اليوم / جوازات نجران تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل



نجران 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

نفذت جوازات منطقة نجران وفروعها العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن استعداداتها لعودة استقبال الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تنفيذها عبر منصتي أبشر ومقيم للخدمات الإلكترونية، ولا يمكن معالجتها عبر خدمة الرسائل والطلبات بمنصة أبشر، إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بشأن اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة

وتضمنت الاجراءات وضع ملصقات التباعد الاجتماعي بالمسافات الكافية في الأماكن الخاصة بالمراجعين والمصليات الداخلية لإدارات الجوازات، كما جرى تعقيم مقرات الجوازات بالمنطقة والإدارات التابعة، وذلك بالتعاون مع أمانه المنطقة وفروعها، بالإضافة إلى بث العديد من الرسائل الإعلامية التوعوية التي توصي بالتزام منسوبي الجوازات والمراجعين بأهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ولبس القفازات واستخدام المعقمات.

// انتهى //

09:47ت م

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نجران 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسنفذت جوازات منطقة نجران وفروعها العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن استعداداتها لعودة استقبال الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تنفيذها عبر منصتي أبشر ومقيم للخدمات الإلكترونية، ولا يمكن معالجتها عبر خدمة الرسائل والطلبات بمنصة أبشر، إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بشأن اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بمتابعة من مدير جوازات المنطقة العميد سعد بن سعيد القحطاني.وتضمنت الاجراءات وضع ملصقات التباعد الاجتماعي بالمسافات الكافية في الأماكن الخاصة بالمراجعين والمصليات الداخلية لإدارات الجوازات، كما جرى تعقيم مقرات الجوازات بالمنطقة والإدارات التابعة، وذلك بالتعاون مع أمانه المنطقة وفروعها، بالإضافة إلى بث العديد من الرسائل الإعلامية التوعوية التي توصي بالتزام منسوبي الجوازات والمراجعين بأهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ولبس القفازات واستخدام المعقمات.// انتهى //09:47ت م0030

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