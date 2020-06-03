

جيزان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي أمس، عدداً من مساجد وجوامع محافظات المنطقة؛ لمتابعة أعمال التعقيم والتنظيف والصيانة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فايروس

ووجه المدخلي مدراء إدارات المساجد بالمنطقة بمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد، وفتح المساجد المناسبة لصلاة الجمعة؛ لتخفيف الزحام على الجوامع، حسب الاحترازات والإجراءات الوقائية، التي تكفل راحة المصلين وأدائهم للصلاة في أمن وطمأنينة.

// انتهى //

09:32ت م

0026



جيزان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي أمس، عدداً من مساجد وجوامع محافظات المنطقة؛ لمتابعة أعمال التعقيم والتنظيف والصيانة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فايروس كورونا ووجه المدخلي مدراء إدارات المساجد بالمنطقة بمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد، وفتح المساجد المناسبة لصلاة الجمعة؛ لتخفيف الزحام على الجوامع، حسب الاحترازات والإجراءات الوقائية، التي تكفل راحة المصلين وأدائهم للصلاة في أمن وطمأنينة.// انتهى //09:32ت م0026

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.