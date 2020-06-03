السعودية اليوم / "المسارعة في الخيرات" محاضرة عن بعد بتبوك غداً



تبوك 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بتبوك مساء غدٍ، محاضرة بعنوان "المسارعة في الخيرات"، عند الساعة الثامنة مساءً عبر البث المباشر لقناة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات شهر شوال، الذي ينفذه المركز لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:31ت م

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