السعودية اليوم / المكسيك تسجل 3891 إصابة جديدة بكورونا



مكسيكو سيتي 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 3891 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية المكسيكية أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 97326 ، بينما بلغ إجمالي الوفيات 10637.

// انتهى //

09:11ت م

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مكسيكو سيتي 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 470 وفاة.وذكرت السلطات الصحية المكسيكية أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 97326 ، بينما بلغ إجمالي الوفيات 10637.// انتهى //09:11ت م0022

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