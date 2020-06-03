السعودية اليوم / حصيلة الإصابات بكورونا في الهند تتجاوز 200 ألف



نيودلهي 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 207615 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 5815 حالة حتى الآن.

// انتهى //

09:06ت م

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نيودلهي 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند عتبة 200 ألف، بعد تسجيل 8909 إصابة جديدة اليوم.وأفادت وزارة الصحة الهندية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 207615 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 5815 حالة حتى الآن.// انتهى //09:06ت م0021

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