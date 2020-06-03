شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الشرقية تتخطى الـ 48 .. والموجة تنكسر في الـ 5 مساء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا. ويصاحب الحالة ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر، وتبدأ في الحادية عشر صباحاً وتنتهي في الخامسة مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرارة الشرقية تتخطى الـ 48 .. والموجة تنكسر في الـ 5 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.