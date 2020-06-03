شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرس الوطني" يكشف موعد الدراسة بكلية الملك خالد العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، أن المقصود بـ 1442هـ في إعلان فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، هو العام الدراسي الذي ستبدأ به الدراسة بالكلية.

وبالنسبة للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية فيُشترط عدم مُضيّ أكثر من عام دراسي واحد على تخرجهم.

وكان سمو الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ عبر الرابط التالي: http://KKMAR.GOV.SA