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ضبط مكتب الخدمات البلدية بمركز جمعة ربيعة التابع لبلدية محافظة بارق، مصنعاً عشوائياً مخالفاً يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، تديره عمالة وافدة.
أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن؛ مبيناً أنه ضمن جهود مراقبي البلدية بمكتب الخدمات بربيعة تمّ صباح اليوم، ضبط مصنع عشوائي مخالف داخل مبنى متهالك في أحد الأحياء بمركز جمعة ربيعة يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، وتم إغلاقه فوراً وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حياله.
وأشار إلى أنه سيتم إتلاف المواد السائلة المضبوطة كافة؛ مؤكداً استمرار الجولات الرقابية وملاحقة كل مَن يخالف الأنظمة واللوائح البلدية.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 09:51 AM
في "جمعة ربيعة" وسيتم إتلاف المواد المضبوطة كافة واتخاذ الإجراءاتبارق.. ضبط مصنع تديره عمالة مخالفة يجهّز مواد تلميع للمركبات
ضبط مكتب الخدمات البلدية بمركز جمعة ربيعة التابع لبلدية محافظة بارق، مصنعاً عشوائياً مخالفاً يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، تديره عمالة وافدة.
أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن؛ مبيناً أنه ضمن جهود مراقبي البلدية بمكتب الخدمات بربيعة تمّ صباح اليوم، ضبط مصنع عشوائي مخالف داخل مبنى متهالك في أحد الأحياء بمركز جمعة ربيعة يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، وتم إغلاقه فوراً وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حياله.
وأشار إلى أنه سيتم إتلاف المواد السائلة المضبوطة كافة؛ مؤكداً استمرار الجولات الرقابية وملاحقة كل مَن يخالف الأنظمة واللوائح البلدية.
، بارق.. ضبط مصنع تديره عمالة مخالفة يجهّز مواد تلميع للمركبات ،
المصدر : الخليج 365
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